СМИ: депутаты Сейма Польши планируют изменить процедуру выбора премьер-министра

Как сообщает радиостанция RMF24, они намерены голосовать за нового премьера только один раз, а вторым голосованием утверждать состав правительства

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Депутаты Сейма (нижней палаты парламента) Польши планируют изменить процедуру выбора премьер-министра. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

"Депутаты планируют изменить процедуру [голосования] в Сейме. Они сделают это в среду. Должен быть изменен способ выбора нового премьера", - говорится в сообщении RMF24.

По информации радиостанции, существующий ныне порядок предусматривает двойное голосование депутатов по выбору нового главы правительства. "По правилам, сначала Сейм именным голосованием выбирает премьера, потом тот произносит свою программную речь и [затем] очередным голосованием Сейм снова выбирает премьера и предложенный им состав Совета министров", - передает радиостанция, отмечая, что "не очень понятно, зачем Сейму нужно два раза выбирать премьера".

Ссылаясь на собственные источники, RMF24 утверждает, что теперь депутаты намерены голосовать за нового премьера только один раз, а вторым голосованием утверждать состав правительства.

Голосование по вотуму доверия кабинету министров, сформированному экс-премьером Матеушем Моравецким, состоится в Сейме 11 декабря. Шансы на получение вотума сам Моравецкий оценивает в 20-30%. В случае, если новому кабинету не удастся получить вотум, депутаты должны сами избрать нового премьер-министра. Поскольку оппозиционные партии после выборов 15 октября располагают в Сейме парламентским большинством, на пост нового главы правительства они намерены выбрать лидера крупнейшего оппозиционного объединения Дональда Туска.