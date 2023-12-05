В столице Новой Зеландии сотни людей вышли на митинг в поддержку Палестины

Демонстранты хотели призвать правительство страны потребовать немедленного прекращения огня в секторе Газа

СИДНЕЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Сотни протестующих собрались у здания парламента Новой Зеландии, чтобы призвать правительство страны потребовать немедленного прекращения огня в секторе Газа. Как сообщает радиостанция Radio New Zealand, организаторами митинга выступили общественные организации Justice for Palestine и Alternative Jewish Voices, которые потребовали от новозеландского правительства "сделать шаги в правильном направлении".

"Никогда не поздно занять твердую позицию и оказаться на правильной стороне истории", - сказала председатель Justice for Palestine Самира Зайтон, отметив, что глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс должен "призвать к немедленному и долгосрочному прекращению огня, освобождению всех заложников и Израилем, и ХАМАС и обеспечению доступа к продовольствию, воде и топливу".

Radio New Zealand отмечает, что позднее к протестующим присоединились многие депутаты новозеландского парламента. Представители фракций лейбористов, Партии зеленых и Партии маори призвали к прекращению огня и обратились к правительству с просьбой поскорее выдать визы родственникам новозеландцев, остающихся в Газе.

Ранее новозеландский МИД в своем заявлении подчеркнул, что Веллингтон "хочет, чтобы насилию был положен конец и призывает все стороны, вовлеченные в конфликт, а также страны, имеющие влияние в регионе, срочно работать над установлением долгосрочного прекращения огня". Однако глава ведомства также подчеркнул, что "Новая Зеландия безоговорочно осуждает террористическую атаку 7 октября и поддерживает право Израиля на самооборону".