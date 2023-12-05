В Катаре начался саммит ССАГПЗ

На него в том числе пригласили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Двухдневный 44-й саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) начал работу в Дохе. Об этом сообщил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в соцсети X (ранее Twitter).

"Сегодня я приветствую моих братьев - лидеров и представителей стран ССАГПЗ - в Катаре, куда они прибыли для участия в 44-м саммите Совета. Этот саммит проводится в то время, когда наш регион и весь мир сталкиваются с серьезными вызовами, существенную роль в решении которых могут сыграть страны Персидского залива. Участие наших государств внесет вклад в решение текущих проблем и смягчение их последствий", - уверен шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Помимо лидеров стран Персидского залива, на саммит приглашен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.