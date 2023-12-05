В МВД Турции заявили о предотвращении 100 акций насилия за полгода

Силы безопасности обезвредили 502 террориста, заявил руководитель министерства Али Ерликая

СТАМБУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Порядка 100 акций насилия, в том числе 82 с использованием взрывных устройств, предотвращены в Турции за последние полгода. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, высказывания которого приводит телеканал TRT Haber.

"В течение 180 дней против Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции - прим. ТАСС) в городах проведены 1973 операции [сил безопасности], в сельской местности - 11 668. Обезврежены 502 террориста, предотвращены 100 акций насилия, из них 82 с использованием взрывных устройств", - сказал министр.

Турция считает РПК основной угрозой национальной безопасности. Турецкая армия периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.