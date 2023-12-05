Лукашенко и Мирзиёев планируют встретиться в феврале

Эта встреча послужит укреплению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Минском и Ташкентом, считает заместитель премьер-министра Белоруссии Леонид Заяц

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Встреча президентов Белоруссии и Узбекистана Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева, запланированная на февраль 2024 года, послужит укреплению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между странами. Об этом заявил в Самарканде заместитель премьер-министра Белоруссии Леонид Заяц на заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

"Сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс углублению нашего сотрудничества и послужит хорошей основой для проведения плодотворной встречи президентов Беларуси и Узбекистана в феврале следующего года", - сказал белорусский вице-премьер, видеофрагмент высказываний которого размещен в Telegram-канале пресс-службы Совмина Белоруссии.

Заяц рассчитывает, что "проведение накануне визита в начале февраля 2024 года в Узбекистане второго форума регионов Беларуси и Узбекистана послужит расширению практического взаимодействия и выходу торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества на новый уровень". Вице-премьер констатировал, что товарооборот между Белоруссией и Узбекистаном неуклонно растет. Он напомнил, что по итогам 2022 года он превысил $500 млн. "Уже понятно, что по результатам работы в текущем году мы увеличим объем взаимной торговли", - отметил замглавы правительства Белоруссии.

Правительственная делегация Белоруссии во главе с премьер-министром Романом Головченко находится с рабочим визитом в Узбекистане.