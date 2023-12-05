Президент Гвинеи-Бисау заявил о нормализации ситуации после попытки госпереворота

Умару Сисоку Эмбало отметил, что "завоевания демократии будут поддержаны и защищены"

ПРЕТОРИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти смогли стабилизировать ситуацию в Гвинее-Бисау после столкновений между представителями местных вооруженных сил и нацгвардии, классифицированных позднее как попытка госпереворота со стороны последних. Об этом заявил президент западноафриканской страны Умару Сисоку Эмбало.

"Все хорошо в Бисау. Завоевания демократии будут поддержаны и защищены", - отметил глава государства в соцсети X (ранее Twitter).

Президент указал, что в главном офисе национального радио и телевидения на период инициированной властями смены руководства будут находиться подразделения армии.

Заявление президента последовало за его решением о роспуске парламента в понедельник в ходе заседания госсовета. Как отмечает Agence France-Presse, председатель Национальной народной ассамблеи и главный соперник действующего президента Домингуш Симойш Перейра объявил о неправомочности решения главы государства, сославшись на конституцию, согласно которой парламент не может быть распущен в течение первых 12 месяцев после выборов.

Как сообщали СМИ, вечером 30 ноября бойцы национальной гвардии Гвинеи-Бисау похитили находившегося под стражей министра экономики и финансов Сулеймана Сейди и еще одного представителя правительства, подозреваемых в коррупции и выводе из казны $10 млн. Перестрелки между подразделениями нацгвардии и армии продолжались 30 ноября и 1 декабря. Конфронтация завершилась, когда командир мятежных силовиков полковник Виктор Тчонго сдался властям. Президент страны позднее охарактеризовал ситуацию как спланированную попытку госпереворота и объявил о создании комиссии по его расследованию. В июне 2023 года оппозиционная коалиция во главе с Африканской партией независимости Гвинеи и Кабо-Верде победила на всеобщих выборах в Гвинее-Бисау, завоевав большинство в однопалатном парламенте.