В Китае ожидают возвращения Афганистана в международное сообщество

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин надеется на скорое соответствие Кабула ожиданиям других стран

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Китай ожидает, что Афганистан будет соответствовать ожиданиям международного сообщества и как можно скорее сможет стать полноценном его участником. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай надеется, что Афганистан будет соответствовать ожиданиям международного сообщества, будет проводить умеренную политику и развивать дружественные отношения и взаимодействие как со странами региона, так и в глобальном плане. Китай рассчитывает, что Афганистан станет полноценной частью международного сообщества настолько скоро, насколько это возможно", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года о решении завершить операцию в Афганистане, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод войск США начался в мае 2021 года. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном. 15 августа 2021 года президент страны Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. По данным ООН, 22,8 млн афганцев постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов (из $9,4 млрд), поскольку их значительная часть заморожена США.