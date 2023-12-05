Папуа - Новая Гвинея и Австралия подпишут соглашение в сфере безопасности

В частности, австралийские специалисты помогут переобучить полицейских и повысить их квалификацию, передает ABC

СИДНЕЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Австралия и Папуа - Новая Гвинея анонсировали подписание нового соглашения в сфере безопасности 7 декабря 2023 года. Об этом со ссылкой на заместителя главы новогвинейского правительства Джона Россо сообщила австралийская вещательная корпорация ABC.

Россо отметил, что в рамках соглашения страны предпримут совместные усилия для наращивания военного потенциала и укрепления национальных вооруженных сил и полиции тихоокеанского государства. "Внутренняя безопасность остается одной из наших самых больших проблем и значительное внимание в соглашении сосредоточено на помощи в развитии и укреплении полиции Папуа - Новой Гвинеи", - сказал Россо.

Сообщается, что в рамках реализации договора Порт-Морсби при помощи Австралии планирует увеличить численность полицейских управлений страны, доведя ее с текущих 6 тыс. до 26 тыс. человек и провести масштабное обучение и повышение квалификации персонала. "Частью соглашения станет повышение квалификации полицейских в местном колледже, который сможет выпускать более 1000 курсантов, проверенных, должным образом обученных и готовых к борьбе с любыми внутренними проблемами", - уточнил вице-премьер.

Премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи Джеймс Марапе отметил, что "соглашение будет полностью соответствовать интересам Папуа - Новой Гвинеи и Австралии, а также позволит укрепить региональную безопасности". Как ожидается, оно будет подписано в четверг, 7 декабря, когда Марапе прибудет в Канберру для встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

В мае текущего года США и Папуа - Новая Гвинея заключили двустороннее соглашение по безопасности. Согласно документу, США смогут дислоцировать войска и технику в ключевых аэропортах, а также в таких стратегически важных точках, как военно-морская база Ломбрум на острове Манус и морской порт в столице островного государства, городе Порт-Морсби. Соглашение еще на этапе обсуждения подверглось резкой критике со стороны оппозиции Папуа - Новой Гвинеи, объединения профсоюзов страны и ряда общественных организаций, которые сочли договор "несоразмерной уступкой Вашингтону, втягивающей тихоокеанское государство в нарастающее соперничество между Китаем и США".

Борьба за влияние в Индо-Тихоокеанском регионе

Ряд экспертов отмечают, что Папуа - Новая Гвинея, богатая природными ресурсами и расположенная вблизи ключевых морских маршрутов, может стать одним из ключевых пунктов дипломатического противостояния между Вашингтоном и Пекином. Годом ранее КНР подписала аналогичное соглашение в сфере безопасности с другой страной региона - Соломоновыми Островами. Заключение этого договора стало причиной резкой критики со стороны Австралии, Новой Зеландии и США, которые пообещали принять меры в ответ на любые шаги по установлению постоянного военного присутствия КНР на Соломоновых Островах.

В МИД РФ отмечали, что Соединенные Штаты, заключая соглашение о сотрудничестве в обороне с Папуа - Новой Гвинеей, втягивают ее в геополитические игры против России и Китая, подобный акт является шагом к милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона.