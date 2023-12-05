Секретарь Совбеза Армении обсудил с советником президента США вопросы безопасности

Армен Григорян и Джейк Салливан затронули вопросы безопасности и экономики

ЕРЕВАН, 5 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном вопросы безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза Армении.

"В ходе встречи, которая состоялась в Белом Доме, обсуждены вопросы, представляющие двусторонний интерес в сфере безопасности и экономики. Была высоко оценена динамика стабильного развития двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили также вопрос региональной безопасности. Григорян подтвердил приверженность Армении нормализовать армяно-азербайджанские отношения и продолжать процесс мирного урегулирования в регионе.