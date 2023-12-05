Советники по безопасности лидеров США, Южной Кореи и Японии обсудят КНДР в Сеуле

Южнокорейский посол в США Чо Хён Дон отметил, что стороны хотят выработать стратегию ответа в отношении геополитических рисков в регионе

СЕУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Советники по национальной безопасности лидеров Республики Корея, США и Японии обсудят в Сеуле противодействие КНДР. Об этом, как сообщило агентство Yonhap, заявил южнокорейский посол в США Чо Хён Дон.

"Советники по национальной безопасности трех стран встретятся в Сеуле, чтобы выработать стратегию ответа в отношении геополитических рисков в регионе, в частности в отношении угроз, исходящих от Северной Кореи", - сказал посол во время выступления на форуме Trans-Pacific Dialogue в Вашингтоне.

Помимо этого, во время выступления дипломат назвал "примечательным" то обстоятельство, что запуск разведывательного спутника народной республики оказался успешным после саммита КНДР и РФ на космодроме Восточный. Предыдущие две попытки в мае и августе завершились неудачей.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на источники сообщало, что начальник управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён, секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проведут переговоры в Сеуле 8-9 декабря.

21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп-1"). В ответ Республика Корея объявила о частичной приостановке межкорейского соглашения о снижении напряженности и вместе с США ввела дополнительные санкции. В Министерстве обороны КНДР заявили, что больше не считают себя связанными этим соглашением.