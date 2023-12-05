США и их союзники обсуждают создание группы для охраны судов в Красном море

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан напомнил, что аналогичные группировки международных военно-морских сил действуют в Персидском заливе и у берегов Сомали

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. США и их союзники обсуждают формирование военно-морской оперативной группы, которая сможет обеспечить охрану судов, проходящих через Красное море. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы ведем переговоры с другими странами о создании своего рода морской оперативной группы с привлечением судов стран-партнеров наряду с [силами] Соединенных Штатов для обеспечения безопасного прохода судов в Красном море <...> Эти переговоры продолжаются", - отметил он. Чиновник напомнил, что аналогичные группировки международных военно-морских сил действуют в Персидском заливе и у берегов Сомали, где ранее были зарегистрированы морские происшествия. При этом дополнительные подробности относительно миссии будут раскрыты "в ходе дальнейших консультаций", добавил он.

Салливан отметил, что проблема безопасности судоходства в регионе "касается всего мира и каждой страны, которая поддерживает экономику посредством морской торговли". Так, по его словам, три судна, которые недавно были атакованы йеменскими мятежниками-хуситами в Красном море, были связаны с 14 различными странами. Чиновник возложил ответственность за инциденты на Тегеран, указав, что атаки были "санкционированы Ираном", который якобы предоставил хуситам оружие, с помощью которого было организовано нападение. По словам Салливана, Соединенные Штаты проконсультируются со своими союзниками и "предпримут соответствующие меры" в отношении инцидента.

Центральное командование ВС США сообщило 3 декабря, что в международных водах в южной части Красного моря имели место четыре атаки с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на три коммерческих судна. Ракетный эсминец ВМС США Carney, как отмечалось в заявлении, в частности, "сбил беспилотник, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена", а также другие БПЛА и ракеты. По версии американской стороны, хуситы действовали при поддержке Ирана. Ранее Салливан заявил, что Вашингтон не может с достаточной уверенностью утверждать, что эсминец Carney был целью атаки.