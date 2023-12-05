Более 3 100 грузовиков ожидают на белорусской границе въезда в ЕС

В погранкомитете Белоруссии отметили, что контрольные службы литовских погранпереходов за сутки пропустили на свою территорию 27% большегрузов

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Очереди ожидающих въезда из Белоруссии в страны Евросоюза грузовых автомобилей продолжают увеличиваться, на границе скопилось более 3 100 машин. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет республики.

"Ситуация остается напряженной: более 3 100 фур ожидают въезда в ЕС. Очереди большегрузов сохраняются на всех направлениях в ЕС. Более 1 000 грузовиков фиксируется перед самым загруженным польским погранпереходом "Кукурыки" (сопредельный белорусский - "Козловичи"), его сотрудники за сутки оформили около 60% авто от нормы", - говорится в сообщении.

В погранкомитете отметили, что контрольные службы литовских погранпереходов за сутки пропустили на свою территорию 27% большегрузов. "Въезда в Литву ожидают более 1 800 единиц транспорта", - отметили в ведомстве.

В латвийском пункте пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") контрольные службы выполнили норму по пропуску на 53%, въезда на территорию ЕС ожидают около 300 фур. Скопление легкового транспорта фиксируется только перед польским пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест").

Сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пограничных пунктов пропуска. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести КПП, на границе с Польшей - два из шести. Без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в польском пункте пропуска "Тересполь" ("Брест"), через КПП "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. На границе Латвии и Белоруссии работает один из двух автодорожных пунктов пропуска.