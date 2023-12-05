ЦАХАЛ заявил, что закрыл две типографии ХАМАС на Западном берегу и задержал 21 палестинца

В пресс-службе Армии обороны Израиля отметили, что операции проводились также в лагерях палестинских беженцев Дженин и Каландия, где возникали перестрелки между вооруженными палестинцами и военнослужащими

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Израильские силовики в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан в ночь на 5 декабря задержали 21 разыскиваемого палестинца и закрыли две типографии, связанные с правящим в секторе Газа движением ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В ходе операций в различных районах Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС) подразделения Армии обороны Израиля задержали 21 подозреваемого, находившегося в розыске. В ходе рейда в поселке Доха были закрыты и опечатаны две типографии, печатавшие подстрекательские материалы для террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что операции проводились также в лагерях палестинских беженцев Дженин и Каландия, где возникали перестрелки между вооруженными палестинцами и военнослужащими. Сообщений о ранениях с израильской стороны не поступало", - добавили в армейском ведомстве.