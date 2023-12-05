Премьер Румынии заявил, что страна может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины

Марчел Чолаку отметил, что Бухарест "располагает такими главными козырями", как безопасность, географическая близость и транспортные связи

БУХАРЕСТ, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку считает, что его страна может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины после конфликта. Об этом глава румынского кабмина, который находится с рабочим визитом в США, заявил в ходе встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном.

"Касаясь перспективы завершения войны на Украине, глава правительства заявил, что Румыния может сыграть ключевую роль в реконструкции этой страны, располагая такими главными козырями, как безопасность, [географическая] близость, морские, речные, железно- и автодорожные связи - возможности, которые могут представлять интерес для американских компаний, которые захотят участвовать в реконструкции Украины", - сказано в сообщении, размещенном на сайте румынского правительства.

"Мы хотим выявить наилучшие пути для углубления и развития двусторонних отношений [с США] и запуска новых проектов с тем, чтобы наше стратегическое партнерство было укреплено углубленным экономическим партнерством", - отметил Чолаку.

Он также сказал, что Бухарест считает "стратегическое партнерство с США и процесс присоединения Румынии к Организации экономического сотрудничества и развития важными элементами для активной роли Румынии" в процессе поддержания экономических связей с политическими и военными союзниками и "создания надежных цепочек снабжения путем привлечения американских инвестиций".

"Мы признательны Румынии за помощь, оказанную Украине, и сотрудничество на Черном море", - заявил в свою очередь Блинкен.