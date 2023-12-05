Избирком Пакистана попросил власти задействовать армию для обеспечения выборов в парламент

По информации Daily Pakistan, избирком заявил о нехватке сил полиции для поддержания порядка и обеспечения безопасности на всеобщих выборах из-за сложной ситуации с правопорядком в стране

ИСЛАМАБАД, 5 декабря. /ТАСС/. Пакистанская комиссия по выборам (ЕСР) обратилась к правительству с просьбой привлечь вооруженные силы и военизированные формирования к обеспечению безопасности при проведении 8 февраля голосования за кандидатов в депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента).

Как сообщает газета Daily Pakistan, избирком заявил о нехватке сил полиции для поддержания порядка и обеспечения безопасности на всеобщих выборах из-за сложной ситуации с правопорядком в Пакистане.

"Пакистану не хватает 270 тыс. сотрудников полиции, поскольку страна переживает новую волну терроризма, - говорится в обращении к властям секретаря избирательной комиссии Омара Хамида Хана. - Для обеспечения нормального безопасного процесса выборов потребуется размещение в избирательных округах контингентов регулярной армии".

По данным ЕСР, для охраны участков для голосования по всей стране требуется как минимум 591 тыс. полицейских. В настоящее время в пакистанской столице Исламабаде из 9 тыс. полицейских по штату на службе состоят только 4,5 тыс. Властям самой густонаселенной провинции Пенджаб на выборах требуется 277 610 сотрудников службы безопасности, сейчас их общее число в регионе составляет лишь 108, 5 тыс. Острая нехватка сотрудников правоохранительных служб остро ощущается также в провинциях Хайбер-Пахтунхва, Синд и Белуджистан.

ЕСР назначила всеобщие выборы в Пакистане на 8 февраля 2024 года, исключив их проведение в этом году из-за необходимости нового разграничения избирательных округов после последней цифровой переписи населения.

Национальное собрание было распущено 9 августа после утверждения президентом Пакистана Арифом Алви уведомления о его роспуске, направленным уходившим в отставку премьер-министром Шахбазом Шарифом. На смену его правительству в Пакистане был сформирован временный кабинет-министров.