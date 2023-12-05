Конор Макгрегор не исключил участия в выборах президента Ирландии

Боец отметил, что у власти в качестве президента был бы не он, а ирландский народ

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор, который подозревается в подстрекательстве к беспорядкам в Дублине 23 ноября, может принять участие в выборах президента Ирландии. Об этой возможности он сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

В числе конкурентов боец назвал 75-летнего Джерри Адамса, 72-летнего Берти Ахерна и 72-летнего Энда Кенни. "Каждый из них неразрывно связан с политикой своей партии, - отметил Макгрегор. - Мне же 35. Я молод, активен, увлечен своим делом, новоприбывший в игру. У меня нет принадлежности, предвзятости, протекции какой-либо партии". "У власти в качестве президента был бы не я, а ирландский народ. Это был бы я и вы", - заверил он.

Как сообщалось ранее, полиция Ирландии проводит расследование в отношении Макгрегора, который подозревается в подстрекательстве к беспорядкам, произошедшим в Дублине в конце ноября. По данным СМИ, он стал фигурантом одного из трех расследований, которое полиция начала в связи с беспорядками и спровоцировавшим их нападением вооруженного ножом мужчины на школьниц.

23 ноября мужчина в возрасте около 50 лет, который, по предварительным данным, приехал в Ирландию около 20 лет назад и имеет гражданство республики, совершил нападение с ножом на трех детей и женщину рядом с католической школой в Дублине. Сразу после нападения в соцсетях стали распространяться слухи о том, что преступником был алжирский мигрант или проситель убежища, а в центре Дублина начали собираться недовольные иммиграционной политикой властей ультраправые активисты.

Протесты стремительно переросли в беспорядки, в результате которых радикалы повредили несколько городских автобусов и полицейских машин, громили и грабили магазины и рестораны. По оценкам властей, в беспорядках приняли участие около 500 человек, 34 были задержаны полицией. Нанесенный ущерб оценивается в десятки миллионов евро.