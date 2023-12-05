МИД Японии заявил, что страна остается под ядерным зонтиком США по объективным причинам

Для обеспечения безопасности нужно использовать все необходимые средства, объяснила министр иностранных дел Ёко Камикава

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. Япония выступает за создание мира без ядерного оружия, однако ситуация с безопасностью в мире делает для Японии необходимым нахождение под ядерным зонтиком США. Об этом на регулярной пресс-конференции заявила глава МИД Японии Ёко Камикава.

"Для защиты жизней и уклада нашего народа мы должны объективно смотреть в глаза реальности и использовать все необходимые средства для обеспечения безопасности, включая американские расширенные средства сдерживания", - отметила она. В то же время Камикава подчеркнула, что международному сообществу необходимо работать над тем, чтобы приблизиться к созданию мира без ядерного оружия. По ее словам, в соответствующей позиции японских властей "отсутствует какая-либо непоследовательность".

Глава внешнеполитического ведомства также в очередной раз обвинила РФ в угрозах применения ядерного оружия, а КНДР - в развитии ядерной программы в нарушение резолюций Совбеза ООН. Ёко Камикава также напомнила, что японские власти в рамках новой стратегии национальной безопасности продолжают активное и последовательное укрепление оборонительного потенциала собственной страны.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указано право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время там подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов страны к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.