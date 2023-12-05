Yonhap: КНДР закрыла посольства в Гвинее и Сенегале

Общее число северокорейских дипломатических представительств за рубежом за последнее время сократилось до 46

СЕУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. КНДР закрыла еще два посольства - на этот раз в Гвинее и Сенегале. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские власти.

По их подсчетам, к настоящему моменту КНДР закрыла всего семь посольств: в Анголе, Бангладеш, Гвинее, Испании, Непале, Сенегале, Уганде. Число дипломатических представительств КНДР за рубежом за последнее время сократилось до 46.

Ранее, до решения в отношении Гвинеи и Сенегала, портал NK News сообщал, что посольство в Бангладеш стало шестым среди переставших работать дипломатических представительств КНДР. Портал включил в список консульство в Гонконге. Источник агентства Yonhap указывает, что информация о закрытии еще не появлялась на сайте властей города.

Народная республика установила дипломатические отношения с Гвинеей и Сенегалом в 1969 и 1972 годах соответственно. Южнокорейские власти полагают, что отказ от нескольких посольств связан с экономическими трудностями, вызванными международными санкциями против КНДР. Ранее японские СМИ сообщали, что Пхеньян намерен закрыть более 10 дипломатических представительств.

В начале ноября МИД КНДР назвал закрытие посольств обычной реорганизацией работы внешнеполитического ведомства. "Мы закрываем и открываем дипломатические представительства в других странах в соответствии с меняющейся международной обстановкой и внешней политикой государства", - сказал официальный представитель.