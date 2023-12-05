КНР планирует продолжить оптимизацию визовой политики

Как заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, введение с 1 декабря односторонней политики безвизового въезда для Германии, Испании, Италии, Малайзии, Нидерландов и Франции привело к увеличению потока въезжающих граждан этих стран в период с 1 по 3 декабря на 39%

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Китай для облегчения процесса обмена кадрами продолжит оптимизировать визовую политику. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Министерство иностранных дел продолжит оптимизировать визовую политику, активно создавать благоприятные условия и обеспечивать больше удобств для беспрепятственного потока кадров между Китаем и зарубежными странами", - отметил официальный представитель МИД КНР.

Ван Вэньбинь также подчеркнул, что введение с 1 декабря односторонней политики безвизового въезда для Германии, Испании, Италии, Малайзии, Нидерландов и Франции привело к тому, что поток въезжающих в КНР граждан этих стран в период с 1 по 3 декабря увеличился на 39% по сравнению с 30 ноября.