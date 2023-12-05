FT: у Ирландии больше нет возможности размещать беженцев с Украины

По данным газеты, причиной стало отсутствие жилья

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Ирландии заявили о невозможности в дальнейшем размещать беженцев с Украины и других стран из-за отсутствия жилья. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, правительство республики, которое "уже предупредило, что его безграничное сострадание к украинским беженцам не сочетается с возможностями разместить их", заявило, что у него больше нет места для просителей убежища. "Несмотря на все усилия по поиску любого пригодного жилья, [правительство] в настоящее время не в состоянии предоставить его всем [просителям убежища] из-за острой нехватки", - говорится в заявлении Министерства интеграции Ирландии.

К настоящему времени власти Ирландии предоставили жилье 100 тыс. человек, в том числе 74 тыс. беженцев с Украины и 26 тыс. из других стран. По некоторым данным, в республике находятся еще более 20 тыс. украинцев, которые жильем не обеспечены. Власти заверили, что просители убежища, которым негде остановиться, по-прежнему имеют возможность помыться горячей водой, получить палатки и спальные мешки.

По словам исполнительного директора Ирландского совета по делам беженцев Ника Хендерсона, беженцы "станут мишенью, если будут спать на улицах". С учетом подобного риска "сейчас как никогда важно, прежде всего в интересах безопасности", обеспечить их жильем, указал он.

23 ноября мужчина в возрасте около 50 лет, который приехал в Ирландию примерно 20 лет назад и имеет гражданство республики, совершил нападение с ножом на трех детей и женщину рядом с католической школой в Дублине. Сразу же после этого в соцсетях стали распространяться слухи о том, что преступником был алжирский мигрант или проситель убежища, а в центре Дублина начали собираться недовольные иммиграционной политикой властей ультраправые активисты.

Протесты стремительно переросли в беспорядки, в результате которых радикалы повредили несколько городских автобусов и полицейских машин, громили и грабили магазины и рестораны. По оценкам властей, в беспорядках приняли участие около 500 человек, 34 были задержаны полицией. Нанесенный ущерб оценивается в десятки миллионов евро.