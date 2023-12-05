СМИ: россиянин Павел Мельников предстанет перед судом в Финляндии 8 января

По версии обвинения, находясь в Санкт-Петербурге, он якобы удаленно руководил организацией, которая обладала признаками "организованной преступной группировки"

СТОКГОЛЬМ, 5 декабря. /ТАСС/. Россиянин Павел Мельников, в отношении которого выдвинули несколько обвинений в налоговых преступлениях в Финляндии, предстанет перед судом в Турку 8 января. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

По версии обвинения, Мельников, находясь в Санкт-Петербурге, якобы удаленно руководил организацией, которая обладала признаками "организованной преступной группировки". Обвинение требует для россиянина пять лет тюремного заключения.

Всего же в рамках процесса по делу принадлежащей Мельникову компании Airiston Helmi, который начался в уездном суде финского региона Варсинайс-Суоми 4 декабря, обвинения выдвинуты против девяти человек, подозреваемых в налоговом мошенничестве.

По делу проходят еще три гражданина России, три гражданина Эстонии и один человек, имеющий гражданства РФ и Финляндии. Ряду обвиняемых грозит тюремное заключение сроком от двух до четырех лет, одному - семь-восемь месяцев условно.

Дело Airiston Helmi

Осенью 2018 года Центральная криминальная полиция (ЦКП) Финляндии сообщила, что на юго-западе страны, в районе города Турку, арестованы два человека из компании Airiston Helmi, которая принадлежит Мельникову. В полиции утверждали, что компания использовала нелегальную рабочую силу для строительства принадлежащих ей зданий. ЦКП через суд потребовала наложения запрета на использование имущества, чтобы "обеспечить компенсацию понесенных государством убытков" от действий Airiston Helmi.

24 сентября 2018 года ЦКП подала в суд прошение об аресте россиянина и эстонца по делу, в рамках расследования которого перед этим прошли обыски, в том числе в помещениях Airiston Helmi. Позднее оба были выпущены из СИЗО, но подозрения с них до сих пор не сняты. В ходе обысков были также изъяты почти 3 млн евро. Мельников потребовал через суд возвращения этой суммы, однако получил отказ.

Airiston Helmi специализируется на управлении недвижимостью. По сообщениям финских СМИ, Силы обороны Финляндии были обеспокоены тем, что компания приобретала недвижимость недалеко от их стратегических объектов.