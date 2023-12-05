Суд по просьбе защиты ограничил до двух в неделю число заседаний по делам Нетаньяху

Премьер-министра Израиля обвиняют в злоупотреблениях и коррупции

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Окружной суд Иерусалима удовлетворил просьбу защиты и ограничил до двух в неделю количество слушаний по рассмотрению дел против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в злоупотреблениях и коррупции. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Адвокаты премьера, мотивируя просьбу сократить количество слушаний в неделю с трех до двух, указали, что из-за занятости премьера в связи с военными действиями против ХАМАС в секторе Газа у защиты нет возможности полноценно готовиться к заседаниям.

Рассмотрение дел в отношении Нетаньяху, обвиняемого в злоупотреблениях и коррупции, возобновилось в Окружном суде Иерусалима 4 декабря. Как отмечает газета The Jerusalem Post, из-за военных действий против ХАМАС в секторе Газа израильские суды работают в чрезвычайном режиме и проводят только срочные слушания.

21 ноября 2019 года генеральный прокурор Израиля заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Премьер с тех пор неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года.