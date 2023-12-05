В Турции проверяют более 600 TikTok-аккаунтов на предмет непристойного контента

Глава МВД республики Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек

СТАМБУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Турецкие власти проводят проверки в отношении более чем 600 аккаунтов в соцсети TikTok на предмет размещения в них непристойного контента. Задержаны 13 человек, против 14 начаты действия по высылке из страны, сообщил глава МВД республики Али Ерликая, сообщает телеканал TRT Haber.

"В течение шести месяцев задержаны 13 из 1 332 администраторов аккаунтов в TikTok, с 42 человек взяты подписки о невыезде, применительно к 14 начаты действия по их выдворению из Турции. Продолжаются необходимые действия касательно 612 аккаунтов, данные о которых были направлены нашим подразделениям", - сказал министр.

Власти Турции в последнее время говорят о необходимости усиления контроля над TikTok и ее популярными блогерами. Как сообщил накануне в эфире телеканала A Haber депутат от правящей Партии справедливости и развития, глава парламентской комиссии по цифровым медиа Хюсейин Яйман, деятельность блогеров превратилась в "вопрос национальной безопасности".

По его словам, 7 декабря члены парламентской комиссии планируют пообщаться с официальным представителем TikTok в Евразии и Турции и проинформируют его о многочисленных жалобах на соцсеть. Главная претензия турецких законодателей к деятельности TikTok заключается в том, что поведение наиболее популярных местных блогеров, которых в Турции называют fenomen, нередко противоречит основам морали и нравственным ценностям. Депутаты считают необходимым ввести финансовый и налоговый контроль за деятельностью блогеров, в том числе их доходами, значительную долю которых составляют пожертвования фанатов, а также реклама.