СМИ: более 30 депутатов в Финляндии хотят запретить двойное гражданство для россиян

В опросе телерадиоканала Yle приняли участие 96 парламентариев

СТОКГОЛЬМ, 5 декабря. /ТАСС/. Запретить двойное гражданство для россиян в Финляндии хотели бы 34 депутата парламента республики из 200. Таковы результаты опроса, который провел среди парламентариев телерадиоканал Yle.

В опросе приняли участие 96 депутатов. 36 из них не стали бы запрещать двойное гражданство Финляндии и России. 26 парламентариев заявили, что не занимают однозначную позицию по этому вопросу.

Как поясняет Yle, правительство премьера Петтери Орпо намерено ужесточить условия получения финского гражданства. Министерство внутренних дел Финляндии также в настоящее время изучает необходимость изменения законодательства, касающегося двойного гражданства. По состоянию на конец 2022 года в Финляндии проживали около 90 тыс. русскоязычных граждан и 37 813 россиян с двойным гражданством.