Бойцы "Хезболлах" выпустили 10 ракет по израильской военной базе в районе Шебаа

Они также нанесли удары по пограничным постам в Байяде, Эль-Асси и Тейхате

БЕЙРУТ, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" обстреляли из реактивных систем залпового огня израильскую военную базу в Зибдине, расположенную на территории оккупированного района Шебаа. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах".

В нем указывается, что шиитские бойцы выпустили по военному объекту не менее 10 ракет. Также нанесены удары по израильским пограничным постам в Байяде, Эль-Асси и Тейхате.

В ответ на вооруженные вылазки "Хезболлах" израильская артиллерия открыла огонь по территории Ливана. По данным агентства Al Wataniya, под обстрел попали населенные пункты Аита-эш-Шааб, Зыбкин, Мхейбиб, Тейр-Харфа и Эль-Хиям. Местные власти уточняют сведения о нанесенном материальном уроне, пострадавших среди мирных жителей нет.