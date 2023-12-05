В Катаре заявили, что принцип самообороны неприменим к действиям Израиля в секторе Газа

Эмир страны шейх Тамим бен Хамад Аль Тани повторил призыв к международному расследованию массовых убийств, совершенных израильской стороной

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Право на самооборону не оправдывает действия Израиля в секторе Газа, заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на открытии саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Дохе.

"Принцип самообороны не применим к условиям оккупации и не допускает актов геноцида в секторе Газа. <...> Мы повторяем наш призыв к международному расследованию массовых убийств, совершенных Израилем", - сказал эмир.

Двухдневный 44-й саммит ССАГПЗ начал работу в столице Катара во вторник. Помимо лидеров стран Персидского залива, на саммит приглашен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.