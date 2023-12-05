Азербайджан позитивно оценил динамику усовершенствования правовой базы по Каспию

Министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов заявил, что первоочередной задачей Каспийского переговорного процесса является завершение согласования в рамках рабочей группы высокого уровня проекта соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Азербайджан позитивно оценивает динамику работы по усовершенствованию правовой базы по Каспию, заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов.

"Важно продолжить обсуждения проектов соглашений, касающихся мер доверия, поиска и спасения, морского транспорта, безопасности мореплавания, морских научных исследований, борьбы с браконьерством, незаконным оборотом наркотиков", - сказал Байрамов, выступая на проходящей в Москве встрече глав МИД прикаспийских государств.

Первоочередной задачей Каспийского переговорного процесса является скорейшее завершение согласования в рамках рабочей группы высокого уровня проекта соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море, отметил азербайджанский министр, подчеркнув, что окончательное согласование методики установления этих линий "послужило бы достижению необходимого консенсуса по ряду соответствующих проектов соглашений".

"Считаем чрезвычайно важным приложить дополнительные усилия, проявить максимально конструктивный подход и по возможности увеличить частоту встреч для сближения позиций сторон и нахождения необходимого компромисса на основе существующих норм международного морского права и общепризнанной международной практики", - добавил Байрамов.

5 декабря в Москве проходит встреча глав МИД прикаспийских государств в рамках нового регулярного министерского диалога. В мероприятии под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова принимают участие представители Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.