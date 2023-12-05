В Казахстане намерены до конца 2023 года создать институт по изучению Каспийского моря

Глава МИД страны Мурат Нуртлеу отметил, что деятельность заведения в первую очередь будет направлена на изучение проблем обмеления Каспия

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют до конца 2023 года создать научно-исследовательский институт по изучению Каспийского моря. Об этом заявил заместитель премьера-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с главами МИД прикаспийских государств.

"По инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева до конца текущего года Казахстан создаст научно-исследовательский институт по изучению Каспийского моря. Его деятельность в первую очередь будет направлена на изучение проблем обмеления Каспия", - сказал Нуртлеу.

Он отметил, что Казахстан всецело поддерживает инициативу Азербайджана о формировании пятисторонней рабочей группы по обмелению Каспия с привлечением соответствующих специалистов и ученых.

"Каспийское море является уникальным экосистемным объектом и его состояние оказывает прямое воздействие на природу и жизнь прибрежных стран. Поэтому нашей общей задачей является обеспечение его экологической безопасности. Данная проблема касается всех государств региона без исключения и требует согласованных, своевременных и эффективных действий", - пояснил глава МИД Казахстана.