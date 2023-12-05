ЦАХАЛ сообщил, что истребители нанесли удары по военным целям "Хезболлах" в Ливане

В пресс-службе армии отметили, что выпущенные по Израилю снаряды упали в незаселенной местности

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военным объектам движения "Хезболлах" в ответ на обстрел израильской территории из Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня было зафиксировано несколько запусков [снарядов] из Ливана по северным районам Израиля. Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" в Ливане, включая террористическую инфраструктуру и военные посты, используемые террористами для хранения оружия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выпущенные по Израилю снаряды упали в незаселенной местности.