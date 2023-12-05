В Иране призвали проводить заседания рабочей группы прикаспийских стран раз в квартал

Это ускорило бы завершение проекта соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море, заявил глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Заседания рабочей группы высокого уровня государств региона Каспийского моря должны проходить раз в квартал. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в начале встречи глав МИД прикаспийских стран, которая проходит в Москве.

"Проведено шесть раундов переговоров в рамках рабочей группы высокого уровня с целью выработки финальной версии соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Однако необходимо признать, что переговорный процесс с целью завершения работы над этим документом продвигается медленно, это неудовлетворительно. Надеемся, что седьмое заседание пройдет в Баку в ближайшее время и окажется плодотворным. Предлагаю проводить заседания этой рабочей группы с более краткими временными промежутками - не реже, чем один раз в квартал, - в одной из прикаспийских стран, чтобы мы могли как можно скорее закончить работу над проектом данного соглашения", - заявил Абдоллахиян.

Заседания рабочей группы прикаспийских стран проходили с февраля 2019 года с периодичностью в несколько месяцев, однако в период пандемии COVID-19 консультации не проводились - первое после почти двухлетнего перерыва мероприятие состоялось в Москве в феврале 2021 года. После этого переговоры проходили в декабре 2022 года в Москве и мае 2022 года в Тегеране. Последнее, шестое заседание, состоялось в Ашхабаде в сентябре текущего года.