СМИ: создание нового правительства Польши могут отложить

Причиной является планируемый визит президента страны Анджея Дуды в Швейцарию

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Создание оппозиционными партиями Польши своего правительства и его утверждение в Сейме (нижней палате парламента) может быть отложено на несколько дней из-за планируемого визита президента страны Анджея Дуды в Швейцарию. О такой возможности сообщает интернет-портал onet.pl.

"Передача парламентскому большинству [в Сейме] миссии создания нового правительства может задержаться, - говорится в сообщении, - поскольку президент Анджей Дуда летит в Швейцарию, чтобы встретиться с президентом МОК Томасом Бахом".

По данным портала, целью поездки Дуды, намеченной на 11 декабря, станут переговоры с Томасом Бахом о возможности провести в 2036 году в Польше Олимпийские игры.

На 11 декабря в Сейме намечено выступление премьер-министра Матеуша Моравецкого, который должен произнести программную речь, после чего депутаты будут голосовать о вотуме доверия его кабинету министров.

В случае, если вотум получить не удастся, имеющие парламентское большинство оппозиционные партии выдвинут на пост премьера Дональда Туска и должны будут проголосовать за его министров. Их кандидатуры должен также утвердить Дуда. В случае отсутствия президента всем придется ждать возвращения главы государства.

В канцелярии президента порталу onet.pl сообщили, что визит Дуды в Швейцарию был "давно запланирован".