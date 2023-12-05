Xinhua: Великобритания вернула КНР двух панд после их 12-летнего пребывания в Эдинбурге

По информации агентства, за время пребывания в Британии пара так и не произвела на свет детенышей

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Великобритания во вторник вернула Китаю двух больших панд, которые прожили 12 лет в Эдинбургском зоопарке. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, два животных - самец Ян Гуан и самка Тянь Тянь успешно прибыли в юго-западную провинцию Сычуань. Их доставили на базу по разведению панд в городе Яань.

Как отмечается, за время пребывания в Великобритании пара так и не произвела на свет детенышей. Перед путешествием в Китай зоопарк организовал для панд тренировочные и акклиматизирующие мероприятия. В полете их кормили бамбуком.

Панда считается неофициальным символом КНР и находится под защитой государства. В естественных условиях обитает примерно 2 тыс. этих животных, в основном в горной местности Сычуани, где сохранились обширные бамбуковые леса. В питомниках и зоопарках по всему миру содержится порядка 670 этих млекопитающих.

В России большие панды живут только в Московском зоопарке, которому Китай предоставил двух особей в соответствии с договоренностью, достигнутой в апреле 2019 года во время поездки президента РФ Владимира Путина в Пекин. Это событие было приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Церемония передачи состоялась через месяц, 5 июня, в российской столице в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина.

В августе 2023 года у проживающих в Москве панд родился детеныш. Как заявил мэр города Сергей Собянин, это было "знаковое событие для России и всего мирового природоохранного сообщества".