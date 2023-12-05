Президент Казахстана и посол РФ обсудили перспективы развития стратегического партнерства

Касым-Жомарт Токаев отметил обоюдное стремление сторон к укреплению добрососедских отношений

АСТАНА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с послом России в республике Алексеем Бородавкиным обсудил перспективы развития стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"В ходе встречи глава государства отметил, что между нашими странами сложился устойчивый диалог по всему спектру межгосударственных связей", - говорится в сообщении.

По словам Токаева, договоренности, достигнутые в ходе недавнего официального визита президента России Владимира Путина в Астану, еще раз подтвердили обоюдное стремление к всестороннему укреплению добрососедских отношений.

"Собеседники рассмотрели актуальные вопросы и перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнерства", - уточнили в пресс-службе.