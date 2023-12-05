На Украине с 11 декабря откроют публичный доступ к реестру деклараций чиновников

По словам главы Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова, пока идет налаживание процесса проверок деклараций в Минюсте

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Доступ к электронному реестру деклараций чиновников будет открыт на Украине с 11 декабря. Об этом сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков в комментарии изданию "Эспрессо".

По его словам, пока идет налаживание процесса проверок деклараций в Минюсте, после будут запущены полноценные проверки. При этом, отметил он, НАПК следило за образом жизни чиновников и депутатов на предмет незаконного обогащения и до введения для них обязательного электронного декларирования.

Электронное декларирование было введено на Украине еще в 2016 году, однако в 2020 году конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное декларирование, а впоследствии электронный реестр деклараций во исполнение решений суда был закрыт. Это вызвало критику со стороны Евросоюза, заявившего об ожиданиях от Украины антикоррупционных реформ, включающих и возвращение электронных деклараций для чиновников и депутатов. Уже в сентябре 2023 года Верховная рада приняла закон о возобновлении электронного декларирования, включающий пункт о немедленном открытии деклараций чиновников. 10 октября президент Владимир Зеленский подписал этот закон.