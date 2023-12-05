Орбан встретится с Макроном в Париже 7 декабря

По сведениям агентства Reuters, встреча состоится накануне саммита ЕС

БУДАПЕШТ, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в четверг. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу венгерского премьера.

По его информации, встреча состоится накануне саммита ЕС, на котором будет обсуждаться членство Украины и финансовая помощь Киеву.

Ранее агентство Bloomberg приводило выдержку из письма Орбана Мишелю, в котором венгерский премьер заявлял, что, "учитывая текущий уровень политической и технической подготовки", ожидания о принятии решения по началу переговоров "не обоснованы". По мнению Орбана, "Евросовет не может принимать ключевые решения" по Украине, пока ЕС не достигнет согласия в отношении единой стратегии. Орбан также пригрозил заблокировать на саммите план Еврокомиссии выделить Киеву €50 млрд на 2024-2027 годы. Для того чтобы собрать эту сумму, Еврокомиссия призвала все страны Евросоюза внести дополнительные взносы в бюджет ЕС.

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Совету ЕС начать официальный переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной об их приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Запуск таких переговоров не предопределяет их успех, этот процесс никак не ограничен по времени. В частности, переговоры о приеме Турции в ЕС были начаты осенью 2005 года.