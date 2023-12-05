Оппозиция оспорила в КС решение властей Молдавии продлить мандат президента на три месяца

Лидер Партии социалистов Игорь Додон ранее обвинил Майю Санду в том, что с помощью правящей партии она незаконно продлила свои полномочия

КИШИНЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) в парламенте Молдавии оспорил в Конституционном суде (КС) поправки в Кодекс о выборах, предусматривающие продление мандата президента Майи Санду на 90 дней, которые утвердили депутаты правящей Партии действия и солидарности.

"Мы вновь констатируем, что действующая власть, парламентское большинство нарушает закон, включая принятие бездумного закона или, наоборот, очень продуманного продления мандата президента Республики Молдова", - сказал журналистам депутат БКС Адриан Лебединский, выйдя из здания суда после подачи документов.

24 ноября лидер Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил Санду в том, что с помощью правящей партии она незаконно продлила свои полномочия. Согласно поправкам в кодекс, которые были предложены и утверждены правящей партией в октябре, президентские выборы в Молдавии должны состояться в период с 25 декабря 2024 года по 24-25 февраля 2025 года, а не на два месяца раньше, как это было прописано в прежнем варианте кодекса. В нем предусматривалось, что выборы должны состояться минимум за 30 дней до завершения мандата предыдущего президента, чтобы новый глава государства успел вступить в должность. Новые правила гласят, что голосование будет проходить в течение 60 дней после завершения мандата действующего главы государства.

Додон предложил властям подать в отставку и организовать досрочные президентские и парламентские выборы уже в будущем году. Он также обвинил Санду и правящую партию в том, что они в нарушение закона уже второй год управляют страной в режиме чрезвычайного положения, которое позволяет им без вмешательства парламента и общественности нарушать законы, присваивать выделяемые из-за рубежа кредиты.