ЕС "сделает выводы" из решения властей Нигера выслать военную миссию сообщества

По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, миссия EUCAP Sahel Niger занималась поддержкой по запросу прошлых властей страны

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Евросоюз сделает "операционные выводы" из решения властей Нигера разорвать соглашение о развертывании в этой стране военной и полицейской миссий ЕС для подготовки местной армии и сил безопасности. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Евросоюз сожалеет о решении, принятой военной хунтой, разорвать соглашение, устанавливающее юридическую базу для развертывания [полицейской] миссии ЕС EUCAP Sahel Niger и миссии по военному сотрудничеству EUMPM. Евросоюз сделает из этого операционные выводы", - написал Боррель.

По его словам, миссия EUCAP Sahel Niger занималась поддержкой по запросу прошлых властей страны, внутренних сил безопасности и состояла из 130 жандармов и полицейских, направленных различными странами ЕС.

4 декабря МИД Нигера прекратил военное сотрудничество с Евросоюзом, отозвав свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее.

Как сообщило государственное агентство ANP, 4 декабря министр обороны африканской страны генерал Салифу Моди и заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подписали документ о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере обороны.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления государством был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. В октябре ЕС объявил о создании механизма введения односторонних санкций в отношении Нигера.