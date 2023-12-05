Сейм Литвы утвердил дату выборов в Европарламент 9 июня

За назначение такой даты проголосовали 109 депутатов

ВИЛЬНЮС, 5 декабря. /ТАСС/. Выборы в Европарламент в Литве состоятся 9 июня 2024 года. Сейм (парламент) балтийской республики утвердил предложение об этом, внесенное спикером законодательного собрания Викторией Чмилите-Нильсен.

За назначение такой даты проголосовали 109 депутатов, 11 парламентариев воздержались, голосов против не было.

Литву в 2024 году ожидают выборы трех уровней. 12 мая состоятся президентские выборы. Их второй тур при необходимости будет назначен на 26 мая. Одновременно с выборами главы государства состоится референдум по вопросу двойного гражданства, которое сейчас законами запрещено. 9 июня балтийская республика проголосует на выборах в Европарламент. Осенью пройдут очередные парламентские выборы.

Даты проведения всех этих выборов устанавливает Сейм. Это должно быть сделано не позднее полугода до намечаемой даты голосования.