Китай намерен вместе с Россией усилить борьбу с трансграничной преступностью

Министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун встретился в Пекине с главой МВД России Владимиром Колокольцевым

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Китайские власти заинтересованы в усилении сотрудничества с Россией для борьбы с транснациональной преступностью. Об этом заявил министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун.

"Китай готов вместе с РФ работать над реализацией важного консенсуса, который был достигнут между главами двух государств, укреплять практическое сотрудничество в таких областях, как борьба с транснациональными преступлениями", - приводит агентство Xinhua слова Ван Сяохуна, который встретился в Пекине с главой МВД России Владимиром Колокольцевым.

Как уточнил руководитель китайского правоохранительного ведомства, Пекин намерен наращивать взаимодействие с Москвой и по таким направлениям, как кибербезопасность, ликвидация наркоторговли, повышение эффективности мер по защите правопорядка.

Ван Сяохун напомнил, что в 2024 году исполняется 75 лет со дня установления китайско-российских дипломатических связей. Он также отметил, что под руководством лидеров двух стран отношения Китая с РФ гармонично и стабильно развиваются.