Министр вооруженных сил Франции открыл базу патрульных кораблей в Новой Каледонии

Визит главы ведомства проходит на фоне протестов сторонников независимости архипелага

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню принял участие в церемонии открытия базы патрульных кораблей в Новой Каледонии (заморской территории Франции в Тихом океане). Об этом сообщила газета Le Marin.

По ее данным, открытие базы прошло в рамках участия Лекорню во встрече министров обороны семи тихоокеанских государств (South Pacific Defence Ministers' Meeting - SPDMM) - Австралии, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Тонга, Фиджи, Франции и Чили.

Как сообщает AFP, в ходе совещания обсуждались вопросы борьбы с незаконной рыбной ловлей, а также охрана морских границ и исключительной экономической зоны, обеспечение свободы судоходства.

Встреча SPDMM проходила с 4 по 6 декабря. Этот формат был основан в 2013 году.

Митинг сторонников независимости

Визит французского министра проходит на фоне протестов сторонников независимости архипелага. Около 1,3 тыс. человек собрались в административном центре Новой Каледонии, городе Нумеа, передает AFP.

Новая Каледония была колонизирована Францией в 1853 году. На сегодняшний день эта заморская автономия в юго-западной части Тихого океана обладает особым административно-территориальным статусом в составе республики. Долгие годы там сохраняются межэтническая напряженность, серьезные социальные и экономические трудности, на фоне которых возникают сепаратистские настроения.

Проведение трех референдумов по вопросу о независимости было предусмотрено Нумейским соглашением от 1998 года, регулирующим процесс деколонизации и возможного изменения статуса Новой Каледонии. Этот договор позволил нормализовать обстановку на архипелаге, где коренное население в 1980-х годах вело вооруженную борьбу, требуя независимости от Франции.