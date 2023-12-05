Кабмин Испании одобрил инициативу о равном представительстве мужчин и женщин в политике

Согласно законопроекту, число женщин в компаниях со штатом более 250 сотрудников, с оборотом более €50 млн или активами более €43 млн не может быть ниже 40%

МАДРИД, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство Испании одобрило законопроект, который будет гарантировать равное представительство мужчин и женщин в политике и бизнесе. Об этом сообщается на странице кабмина королевства в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

"Правительство утверждает законопроект о паритете, - говорится в публикации. - Цель состоит в том, чтобы продвигать действительное равенство между мужчинами и женщинами путем включения принципа баланса, который гарантирует эффективное представительство женщин в сферах принятия решений в политической и экономической жизни".

Согласно инициативе, "советы директоров компаний со штатом более 250 сотрудников, с оборотом более €50 млн или активами более €43 млн должны будут иметь состав в соответствии с принципом паритета". "Число [представленных там] женщин не может быть ниже 40%", - добавили власти страны.