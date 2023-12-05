Патрушев обсудил с премьер-министром Мьянмы ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая оборону, торговлю и культурные отношения

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев, находящийся с визитом в Мьянме, провел встречу с премьер-министром, председателем Государственного административного совета этой страны Мин Аун Хлайном.

"Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принят в городе Нейпьидо председателем Государственного административного совета, премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном", - сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ. Отмечается, что в ходе встречи "состоялся обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также по проблематике обеспечения мира и стабильности в республике".

Помимо этого, были рассмотрены вопросы российско-мьянманского сотрудничества в сфере обороны и безопасности, торгово-экономических и культурных отношений.