Каспийская "пятерка" активизирует диалог по договору о мерах доверия в военной сфере

Как сообщили в МИД РФ, стороны акцентировали важность продолжения работы над проектом протокола к Тегеранской конвенции по мониторингу

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Главы МИД пяти прикаспийских государств (Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении) выступили за активизацию переговоров по созданию договора о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел каспийской "пятерки", опубликованном на сайте МИД РФ.

"Министры <…> отмечают необходимость активизации переговорного процесса в целях завершения согласования следующих проектов пятисторонних договоров: о согласованных мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море", - указали в МИД РФ.

В заявлении стороны также акцентировали важность продолжения работы над проектом протокола к Тегеранской конвенции по мониторингу, оценке и обмену информацией о состоянии морской среды Каспийского моря. "Поддерживают инициативу о создании рабочей группы по вопросам обмеления Каспийского моря и поручают РГВУ (Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря - прим. ТАСС) уделить данной теме особое внимание в рамках проводимого ею обзора сотрудничества на Каспии", - указано в документе.