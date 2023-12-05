Боевое крыло ХАМАС утверждает, что убило несколько израильских военных на юге сектора Газа

По словам представителей организации, 18 человек погибли

КАИР, 5 декабря. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - радикальная группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - выступило с утверждением об успешно проведенной атаке, в результате которой были убиты несколько израильских солдат к востоку от города Хан-Юнис, расположенного на юге сектора Газа. Об этом говорится в опубликованном в официальном Telegram-канале палестинских радикалов заявлении.

Они утверждают, что "10 сионистских солдат были убиты с нулевой дистанции". Кроме того, группировка сообщает об успешном ракетном обстреле "специального сионистского отряда из восьми солдат" к востоку от Хан-Юниса.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.