Нижняя палата парламента Нидерландов провела последнюю встречу в старом составе

Более половины парламентариев не вошли в новый состав главного законодательного органа страны

ГААГА, 5 декабря. /ТАСС/. Нижняя палата нидерландского парламента провела свою последнюю встречу в старом составе. Об этом сообщил информационный портал NL Times.

После завершения всех формальностей парламентарии попрощались друг с другом - более половины из них не вошли в новый состав главного законодательного органа страны, который примет присягу в среду.

Состав нижней палаты парламента значительно поменялся после прошедших 22 ноября выборов. Убедительную победу в голосовании одержала крайне правая Партия свободы под руководством Герта Вилдерса. Политическая сила, выступающая среди прочего против санкций, за выход Нидерландов из состава ЕС и прекращение поставок оружия Украине, получила 37 из 150 мест в парламенте.

Теперь перед ее лидером стоит непростая задача по формированию правящей коалиции, которая должна иметь большинство мест в парламенте. Вилдерс уже заявил, что стремится к созданию правой коалиции с участием "Фермерско-гражданского движения" (ФГД), Народной партии за свободу и демократию (НПСД) и "Нового общественного договора" (НОД). Наблюдатели сходятся во мнении, что это самый логичный и практически единственный вариант. Вместе они будут иметь 88 мест в парламенте.

При этом участие ФГД, получившего семь мест, является опциональным, однако эта политическая сила имеет хорошие позиции в Сенате - верхней палате парламента, важной для принятия законов. Более того, их лидер Каролина ван дер Плас уже заявила, что готова сотрудничать с Вилдерсом, если он займет чуть более мягкую позицию по некоторым вопросам. С двумя другими партнерами дела обстоят сложнее. Лидер НПСД Дилан Йешильгез-Зегериус на фоне потери доверия избирателей (партия лишилась 10 из 34 мест в парламенте) заявила, что не войдет в состав коалиционного правительства, но может поддержать новую власть в качестве толерантного партнера. Лидер НОД Питер Омтзихт пока однозначного ответа не дал, но заявил, что потенциальное сотрудничество осложняет тот факт, что некоторые пункты избирательной программы Партии свободы противоречат конституции.

В настоящее время специальный посредник изучает возможности для того, чтобы стороны могли сесть за стол переговоров и более подробно обсудить как точки соприкосновения, так и темы, по которым есть расхождения.