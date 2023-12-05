Экс-премьер Молдавии призвал послов США и ЕС спасти страну от Санду и ее партии

Владимир Филат считает, что его страна "переживает чрезвычайный кризис, который одновременно является политическим, социальным, экономическим, демографическим, культурным и цивилизационным"

КИШИНЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат обратился к послам США и стран ЕС в Кишиневе с просьбой вмешаться, чтобы "спасти демократию" от президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

По словам Филата, в кабмине которого начинала свою политическую карьеру Санду, Молдавия "переживает чрезвычайный кризис, который одновременно является политическим, социальным, экономическим, демографическим, культурным и цивилизационным". "Сочетание некомпетентности, безответственности, незрелости и эгоизма действующей власти превратило Республику Молдова в настоящую диктатуру. Свобода мысли и слова, свобода выбора больше не существуют в Молдове. Государственные институты политически подчинены и служат потребностям и интересам правящей политической группы, а не народу и закону. Политическая диктатура поставила народ Республики Молдова на грань нищеты, социальной и культурной деградации", - написал Филат в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что прошедшие в Молдавии 5 ноября местные выборы сопровождались "фальсификациями и коррупцией со стороны ПДС с ведома госпожи президента Санду", которые "нагло использовали административные ресурсы", задействовав против оппонентов прокуратуру, спецслужбы, антикоррупционный центр, Координационный совет по телевидению и радио и другие государственные ведомства. "Сегодня наш долг, а также ваш, партнеров Молдовы по развитию, - решительно вмешаться и спасти демократию", - обратился экс-премьер к западным дипломатам.

Ситуация в стране

В 2022 году в Молдавии начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падении уровня жизни. По данным правительства, уровень бедности в стране в 2022 году возрос с 24,5% до 31,1%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет, инфляция за 20 лет превысила 30%, в несколько раз выросли тарифы на газ, электроэнергию, подскочили цены на продовольствие, товары и услуги.

Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота. В стране создан центр информационного противодействия "Патриот", закрыты шесть местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и других оппозиционных формирований. За день до голосования на местных выборах Комиссия по чрезвычайным ситуациям аннулировала регистрацию кандидатов оппозиционной партии "Шанс", которые не смогли оспорить это решение.

Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции на Украине, затем его неоднократно продлевали. В конце ноября парламент в очередной раз продлил этот режим еще на 30 дней, до конца года. Депутаты оппозиционных партий потребовали отменить режим ЧП, обвинив власти в использовании его для подавления оппозиции, и в знак протеста покинули зал заседаний.

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили вмешательство правительства Молдавии в выборы и другие нарушения со стороны власти.