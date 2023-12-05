Греция отправила на Кипр 200 палаток и 800 спальных мешков для помощи беженцам

В пресс-службе Министерства по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защиты Греции сообщили, что реакция на запрос была незамедлительной "с целью укрепить готовность страны справиться с возможным увеличением потоков беженцев из-за событий на Ближнем Востоке"

АФИНЫ, 5 декабря. /ТАСС/. Греция отправила на Кипр через Европейский механизм гражданской защиты 200 палаток и 800 спальных мешков для помощи беженцам, которые прибывают на остров с Ближнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защиты Греции.

По ее словам, "реакция Греции на запрос, поданный Кипром через Европейский механизм гражданской защиты, о предоставлении материальной гуманитарной помощи была незамедлительной с целью укрепить готовность страны справиться с возможным увеличением потоков беженцев из-за событий на Ближнем Востоке". "В ответ на запрос Кипра Греция уже отправила на этот остров 200 палаток и 800 спальных мешков через механизм гражданской защиты ЕС", - отметила пресс-служба.

Материалы для приема и размещения беженцев были переданы в конце прошлой недели официальной кипрской делегации в рамках церемонии, состоявшейся в порту Лимасола в присутствии посла Греции на Кипре Иоанниса Папамелетиу.