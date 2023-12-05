Экс-министра безопасности Боснии и Герцеговины приговорили к трем годам заключения

По данным портала klix.ba, Селмо Цикотича признали виновным в злоупотреблении служебным положением

БЕЛГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Бывший министр безопасности Боснии и Герцеговины Селмо Цикотич приговорен к трем годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением. Об этом сообщает портал klix.ba со ссылкой на решение суда.

В соответствии с судебным решением, Цикотич признан виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорен к трем годам тюремного заключения. Бывшему министру было предъявлено обвинение в том, что в период с 2009 по 2011 год он использовал свое служебное положение и отдал предпочтение компании "Скаут" из Загреба, которая должна была купить излишки вооружений у Боснии и Герцеговины. Суд оценил ущерб государственному бюджету от действий Цикотича в размере 9,7 млн конвертируемых марок (примерно $5,4 млн).

Адвокат Цикотича после вынесения приговора заявил, что его подзащитный намерен обжаловать данное решение суда, так как не было представлено никаких доказательств.