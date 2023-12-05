Великобритания обновила соглашение о депортации нелегальных мигрантов в Руанду

Как подчеркнул глава МВД королевства Джеймс Клеверли, этот шаг должен позволить британскому правительству в ближайшие месяцы приступить к воплощению плана борьбы с нелегалами

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Обновленное соглашение, позволяющие властям Великобритании депортировать нелегальных мигрантов в Руанду, подписано главой МВД королевства Джеймсом Клеверли в ходе визита в Кигали. Как подчеркнул министр в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал Sky News, этот шаг должен позволить британскому правительству в ближайшие месяцы приступить к воплощению плана борьбы с нелегалами, который был представлен больше полутора лет назад кабинетом Бориса Джонсона.

"Этот исторический договор является юридически обязывающим в международном праве и гарантируют, что тем, кого отправят в Руанду в рамках нашего партнерства, не будет грозить высылка в страны, где их жизни и свободе угрожает опасность", - заявил Клеверли.

В ноябре Верховный суд Великобритании признал незаконным план правительства по отправке нелегалов в африканскую страну, согласившись с ранее вынесенным решением Апелляционного суда, согласно которому такая практика не может быть безопасной. Судьи указали на наличие серьезных "оснований полагать, что просители убежища столкнутся с реальным риском жестокого обращения", если впоследствии их вышлют из Руанды в родные страны. По словам Клеверли, новое соглашение с руандийскими властями, пришедшее на смену заключенному в прошлом году, решает эту проблему, что должно позволить уже в ближайшие месяцы отправить в Руанду из Великобритании первый самолет с нелегальными мигрантами.

Власти Соединенного Королевства уже несколько лет пытаются решить проблему нелегалов, которых переправляют в страну по морю организованные преступные группы. Консервативное правительство рассчитывает, что перспектива высылки в Руанду сделает Великобританию менее привлекательной для нелегалов из Албании, Афганистана, Ирака, Ирана и Сирии, составляющих большинство среди тех, кто незаконно прибывает в королевство морем из Франции.

Согласно подсчетам телеканала Sky News, с 2018 года больше 100 тыс. нелегалов прибыли в страну на резиновых лодках, переплыв Ла-Манш, и обратились за убежищем. Общее число таких прошений, которые сейчас изучает МВД, превышает 175 тыс. На период рассмотрения прошений беженцев размещают в специальных миграционных центрах, однако там давно не хватает мест. Содержание нелегалов, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд ($5 млрд) в год. Только на размещение более 50 тыс. нелегальных мигрантов в гостиницах уходит около £6 млн ($7,5 млн) в сутки.