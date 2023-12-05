Нидерланды пообещали Украине €17 млн на борьбу с безнаказанностью

МИД страны сообщил, что часть средств также пойдет на "укрепление судебной системы Украины"

ГААГА, 5 декабря. /ТАСС/. Нидерланды пообещали предоставить Украине €17 млн для борьбы с безнаказанностью и восстановления справедливости для украинских жертв военных преступлений. Об этом сообщил МИД Нидерландов по итогам визита главы ведомства Ханке Брюинс Слот на Украину.

Как отметили в министерстве, часть средств также пойдет на "укрепление судебной системы Украины".

Во время прошедшего в понедельник и вторник визита Брюинс Слот провела встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. "Это будет затяжной конфликт, поэтому вместе с ЕС и НАТО мы должны продолжать делать все возможное для поддержки Украины", - отметила министр.

Ранее правительство Нидерландов сообщило, что запланировало более €2 млрд на оказание помощи Украине в 2024 году. Выделенные средства, в частности, будут направлены на закупку боеприпасов, обслуживание техники и вооружений, повышение кибербезопасности, обучение военнослужащих, а также восстановление и реконструкцию страны.